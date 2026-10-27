Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Präsident Selenski eine wichtige Dnipro-Brücke beschädigt worden. Zudem wurden 16 ballistische Raketen abgefeuert.

Darum gehts Russland griff die Ukraine mit 16 ballistischen Raketen und mehr als 280 Drohnen an

In Kiew wurde laut Selenski die Südbrücke über den Dnipro durch Angriffe beschädigt

Selenski meldete Doppelschläge und Opfer, die Angaben sind nicht unabhängig verifiziert

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Dienstag hat Russland die Ukraine mit insgesamt 16 ballistischen Raketen und mehr als 280 Drohnen angegriffen. Dies erklärte der ukrainische Präsident Woldimir Selenski auf X.

Nach ukrainischen Angaben trafen die Angriffe unter anderem die Hauptstadt Kiew, wo auch die wichtige Südbrücke beschädigt wurde, sowie weitere Regionen wie Winnyzja, Saporischschja, Dnipro, Charkiw, Odesa und Tschernihiw. Ziel der Attacken seien vor allem die Energieversorgung, Logistikinfrastruktur und zivile Einrichtungen gewesen, so Selenski.

Kam es zu Doppelschlägen?

Dabei sei es unter anderem zu sogenannten Doppel-Schlägen gekommen, bei denen nach einem ersten Einschlag erneut Raketen abgefeuert wurden, während Einsatzkräfte vor Ort Erste Hilfe leisteten. Es wurden mehrere Opfer gemeldet.

Die ukrainische Armee griff ihrerseits einen ⁠Bus ‌im russisch kontrollierten Teil der ​südukrainischen Region Saporischschja mit einer Drohne an. Dabei gab es nach Angaben örtlicher Behörden ‌einen Toten und 30 Verletzte.

Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden.