Eisige Kälte, kein Strom und kaum Wasser: Nach russischen Angriffen kämpfen Kiews Bewohner ums Überleben. Die Stadt hat 1200 Notunterkünfte eingerichtet, in denen sich Menschen aufwärmen und Geräte aufladen können.

Darum gehts Kiew seit über einer Woche ohne Heizung, Strom und Wasser

Stadt organisiert 1200 Aufwärmstuben in Schulen, Zelten und Cafés

Seit über einer Woche haben die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew kaum Heizung, Strom und Wasser. Ein schwerer russischer Luftangriff hat gezielt die Versorgungsnetze der Drei-Millionen-Stadt lahmgelegt. Dabei herrscht strenger Frost mit zweistelligen Minusgraden. Wohnungen kühlen aus. Lifte in Hochhäusern funktionieren nicht.

Die Stadt hat etwa 1200 sogenannte «Punkte der Unbeugsamkeit» eingerichtet. Das sind Aufwärmstuben in Schulen, Kindergärten und ähnlichen Gebäuden oder mobil in Zelten. Dort kann man auch heissen Tee trinken und Handys, Powerbanks oder Laptops aufladen. Auch in Läden oder Cafés mit einem Generator kann man sich aufhalten.

«Gemeinschaft hilft, die Seele zu wärmen»

Das Nachrichtenportal «Ukrajinska Prawda» sammelte Tipps, wie man unter eisigen Bedingungen warm bleibt. Geraten wird unter anderem: