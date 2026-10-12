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Kenia: Büffel geht plötzlich auf Safari-Auto los
Zuvor wurde er gejagt
Büffel geht plötzlich auf Safari-Auto los
Rollentausch in Kenia: Auf der Flucht vor einem Löwenrudel kracht ein Büffel gegen ein Safari-Fahrzeug. Statt weiterzurennen, nimmt das Tier die Verfolgung des Autos auf.
Publiziert: 06:02 Uhr
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