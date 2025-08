Leichtes Erdbeben erschüttert New York

Ein Erdbeben hat an der US-Ostküste für Aufregung gesorgt. Die Erschütterungen waren in New Jersey und New York zu spüren. Grössere Schäden sind bisher nicht bekannt.

Betroffen waren Teile des Bundesstaats New Jersey sowie der New Yorker Stadtteil Manhattan. Foto: Screenshot usgs.gov

Georg Nopper Redaktor News

Ein leichtes Erdbeben hat am Samstagabend (Ortszeit) Teile von New Jersey und New York erschüttert. Dies geht aus einer Mitteilung des New Yorker Notfalldiensts hervor.

Das Beben der Stärke Stärke 3,0 auf der Richterskala ereignete sich laut dem US-Erdbebendienst um 22.18 Uhr in einer Tiefe von zehn Kilometern in Hasbrouck Heights, New Jersey.

Warnung vor möglichen Nachbeben

Die Erschütterungen waren auch in Teilen von Manhattan und der Bronx zu spüren. In New Jersey waren die Erdstösse teilweise bis zu zehn Sekunden lang zu bemerken.

Wie der Notfalldienst in New York mitteilt, gab es «keine grösseren Auswirkungen». Es wird jedoch vor möglichen Nachbeben gewarnt.

+++ Update folgt +++