J.D. Vance lobt russische Zugeständnisse

Von Georg Nopper, Redaktor News

Die Hoffnungen auf einen baldigen Gipfel zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski schmelzen dahin. Für US-Vizepräsident J.D. Vance entwickeln sich die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs trotzdem in eine positive Richtung: Wie er gegenüber dem US-Nachrichtensender NBC erklärte, machte Russland seiner Ansicht nach «erhebliche Zugeständnisse».

Sprach beim US-Nachrichtensender NBC über den Stand der Verhandlungen zwischen Russland und er Ukraine: Vizepräsident J.D. Vance. Foto: IMAGO/UPI Photo

«Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein», sagte Vance. «Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden.» Russland habe zugestimmt, dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten werde. «Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können.»

Vance lobte dabei auch die Rolle seines Chefs, US-Präsident Donald Trump: Er denke, die Russen hätten Trump «zum ersten Mal in dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht». Vance bekräftigte zudem, die USA würden keine Truppen schicken, um ein Friedensabkommen durchzusetzen. «Der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben.»

Aber die USA würden weiterhin eine aktive Rolle spielen. Man wolle sicherstellen, dass die Ukrainer die Sicherheitsgarantien und das Vertrauen hätten, die sie bräuchten, um den Krieg von ihrer Seite aus zu beenden – und dass die Russen das Gefühl hätten, dass sie den Krieg von ihrer Seite aus beenden könnten.