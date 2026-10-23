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Karoline Leavitt äussert sich zu Job-Aus von Katie Zacharias
Vorgängerin äussert sich zu Zacharia
«Der Job war nichts für sie»
Karoline Leavitt äussert sich zu Aus von Katie Zacharias im Job als Presseprecherin des Präsidenten von Amerika.
Publiziert: 07:01 Uhr
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