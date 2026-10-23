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Vorgängerin äussert sich zu Zacharia
«Der Job war nichts für sie»

Karoline Leavitt äussert sich zu Aus von Katie Zacharias im Job als Presseprecherin des Präsidenten von Amerika.
Publiziert: 07:01 Uhr
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