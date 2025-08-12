Eine neue Umfrage zeigt: Die CDU/CSU verliert an Zustimmung und liegt mit 24 Prozent hinter der AfD. Mehr als die Hälfte der Befragten blickt pessimistisch in die Zukunft unter Merz' Führung.

Der Kanzler und die Angreiferin: Friedrich Merz, Alice Weidel. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rund 100 Tage nach dem Start der deutschen Regierung am 6. Mai ist einer neuen Umfrage zufolge nicht einmal jeder Dritte mit der Arbeit von Kanzler Friedrich Merz zufrieden.

Im aktuellen «Trendbarometer» von RTL/ntv äusserten sich nur 29 Prozent der Befragten entsprechend. 67 Prozent sind demnach unzufrieden mit der Arbeit des konservativen Regierungschefs – drei Punkte mehr als bei einer Befragung eine Woche zuvor.

AfD zieht an CDU vorbei

Auch Merz' christdemokratische Union (CDU und CSU) hat demnach Zustimmung eingebüsst: Sie verliert laut der Befragung im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und liegt aktuell bei 24 Prozent – und damit hinter der AfD mit 26 Prozent (+1).

Die Koalitionspartnerin der Union, die sozialdemokratische SPD, stagniert bei 13 Prozent. Die Grünen gewinnen einen Punkt dazu und landen bei ebenfalls 13 Prozent. Die Linke verliert leicht (-1) und kommt auf 11 Prozent.

43 Prozent glauben an ein Scheitern von «Schwarz-Rot»

Die rechtspopulistische AfD hatte bei der Bundestagswahl vom Februar ihren Stimmenanteil im Vergleich zur vorherigen Wahl auf 20,8 Prozent verdoppelt und ist die zweitstärkste Fraktion im deutschen Parlament.

Bei der Frage, ob die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode im Frühjahr 2029 halten wird, sind die Befragten im «Trendbarometer» unentschieden. Mit 52 Prozent glaubt eine knappe Mehrheit aktuell an den Fortbestand der Koalition. 43 Prozent gehen dagegen davon aus, dass «Schwarz-Rot» wie zuvor die Vorgängerregierung der «Ampel» – wie die Koalitionen nach den Farben der Parteien genannt werden – vorzeitig auseinanderbrechen wird.

Mehr als die Hälfte blickt pessimistisch auf Zukunft unter Kanzler Merz

Einer weiteren Befragung des Instituts Ipsos zufolge ist auch der Blick in die Zukunft unter Merz insgesamt pessimistisch. Nur knapp ein Viertel (23 Prozent) der Deutschen sind demnach auf Basis der ersten Amtszeit zuversichtlich, dass er die richtigen Weichen für die Zukunft stellt. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) äusserte sich den Angaben zufolge pessimistisch, 21 Prozent waren unentschieden.

Deutlich mehr Vertrauen in die Zukunft unter Merz haben den Angaben nach die Anhänger der Union. 67 Prozent von ihnen gaben an, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen – nur 7 Prozent gaben sich laut Ipsos kritisch.