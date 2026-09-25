Edelweiss-Flug WK4 wechselt mitten über dem Atlantik Kurs

Ein Edelweiss-Flug mit der Nummer WK4 änderte am Freitagabend mitten über dem Nordatlantik plötzlich den Kurs. Statt in Florida zu landen, steuerte er auf die kanadische Küste zu. Der Grund: ein medizinischer Zwischenfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Edelweiss-Flug WK4 von Zürich nach Tampa änderte Kurs über Atlantik

Airbus A350 steuerte plötzlich auf kanadische Küste zu

Grund war ein Passagier, der medizinische Hilfe brauchte

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Mitten über dem Nordatlantik wechselte ein Airbus A350-941 von Edelweiss mit der Flugnummer WK4 am Freitagabend plötzlich den Kurs. Laut Daten von der Tracker-Plattform «Flightradar24» hob der Flieger um 13.25 Uhr in Zürich ab, mit dem Ziel um 17.20 Uhr Ortszeit in Tampa in Florida zu landen.

Doch dann änderte der Flieger seinen Kurs über dem Atlantik und steuerte af die kanadische Küste zu. Dort landete der Flieger schliesslich am Flughafen Halifax in der Provinz Nova Scotia.

Medizinischer Notfall führte zu Zwischenlandung

Auf Blick-Anfrage bestätigt Edelweiss am späteren Freitagabend den Vorfall. «Während dem Flug WK4 von Zürich nach Tampa vom kam es aufgrund eines medizinischen Zwischenfalls zu einer Zwischenlandung in Halifax», erklärt Edelweiss-Mediensprecher Andreas Meier. Das Flugzeug sei nun gelandet und der betroffene Passagier werde dem lokalen medizinischen Personal übergeben.

Und wie geht es für die 315 Passagiere an Bord weiter? «Nach aktuellem Stand wird das Flugzeug nach der Betankung seine Reise nach Tampa fortsetzen, sofern die gesetzlich vorgeschriebene Einsatzzeit der Crew dies zulässt», so der Mediensprecher.