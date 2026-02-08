Auf der beliebten Mittelmeerinsel gelten ab dieser Sommersaison strengere Regeln für Touristen. Ab dann werden nur noch organisierte Reisegruppen von maximal 40 Menschen an Land gelassen.

Darum gehts Capri begrenzt ab Sommer 2026 Reisegruppen auf maximal 40 Personen

Reiseleiter dürfen keine Lautsprecher mehr nutzen, nur Funkkopfhörer sind erlaubt

50'000 Touristen täglich bei nur 13'000 Einwohnern auf der Insel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die italienische Mittelmeerinsel Capri hat die Nase voll von grossen Reisegruppen, die die Strassen verstopfen und Lärm machen. Ab der kommenden Sommersaison dürfen nur noch Reisegruppen mit maximal 40 Personen an Land. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf einen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats der Insel im Golf von Neapel.

Die beschlossenen Regeln sehen demnach ausserdem vor, dass Reiseleiter mit Gruppen von mehr als 20 Personen keine Lautsprecher mehr bei Führungen durch den Hauptort von Capri benutzen dürfen. Stattdessen sollen sie mit den Reisenden über Funkkopfhörer sprechen, um andere Menschen – vor allem Einheimische – in der Umgebung vor Lärm und Belästigung zu schützen. So soll auch gegen den Massentourismus auf der Insel vorgegangen werden.

Tourguides mit besonderer Verantwortung

Reiseleiter müssen sich künftig mit einer klar sichtbaren Plakette als Guide erkennbar machen und dürfen nicht mehr mit Regenschirmen oder an Stöcken befestigten Tüchern auf sich aufmerksam machen. Tourguides müssen zudem dafür Sorge tragen, dass ihre Gruppen während der gesamten Route geschlossen und sicher bleiben und nicht zu viel Raum einnehmen.

Capri zählt zu den bekanntesten und meistbesuchten Urlaubszielen Italiens. In der Hochsaison erreichen die Besucherströme im Schnitt bis zu 50'000 Menschen pro Tag. Auf der kleinen Insel leben gerade einmal etwa 13'000 Einwohner und Einwohnerinnen. Besonders im Sommer kommt es regelmässig zur Überfüllung an Häfen, Aussichtspunkten und historischen Sehenswürdigkeiten des Eilands.