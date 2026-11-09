Er dachte, er werde sterben: Vor der kalifornischen Küste haben zwei Fischer einen Kreuzfahrt-Pianisten aus dem Meer gezogen. Wie er von der Ovation of the Seas ins Wasser gelangte, wird untersucht.

Darum gehts Zwei Fischer ziehen vor Kalifornien einen erschöpften Pianisten aus dem Pazifik

Der Mann war laut ersten Einschätzungen rund neun Stunden im Wasser und dürfte wohl überleben

Warmes Pazifikwasser durch El Niño könnte geholfen haben, bewiesen ist das bislang aber nicht

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Sean Norton und Grant Garrett waren vor Kalifornien beim Fischen, als sie plötzlich etwas im Wasser treiben sahen. Zuerst erkannten sie es nicht – dann der Schock: Da schwamm ein Mensch! «Es ist ein Mensch. Stoppt das Boot! Holt die Angelleinen rein!», rief Garrett, wie er sich im Interview mit dem US-Sender CBS Los Angeles erinnert.

Die beiden reagierten sofort, zogen den Mann an Bord. Der Gerettete war völlig erschöpft – und erzählte dann, dass er als Pianist auf dem Kreuzfahrtschiff Ovation of the Seas von Royal Caribbean arbeitete. Seine Worte nach der Rettung: «Ich dachte, ich würde sterben.»

Neun Stunden im offenen Meer

Nach ersten Einschätzungen trieb der Mann rund neun Stunden im Wasser. Die Fischer entdeckten ihn rund 30 Kilometer vor der kalifornischen Küste. Ohne ihre Hilfe wäre seine Lage aussichtslos gewesen.

Die Fischer setzten einen Notruf ab. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn ins Spital. Gemäss der US-Küstenwache wird er überleben. Wie er vom Kreuzfahrtschiff ins Meer gelangte, untersucht nun die Polizei.

El Niño als möglicher Lebensretter

Eine ungewöhnliche Wetterlage könnte dem Mann geholfen haben, zu überleben: das warme Wasser im Pazifik. Einer der Fischer schätzte die Temperatur auf rund 24 Grad Celsius. Seine Vermutung: In kälterem Wasser hätte der Pianist kaum überlebt.

Dahinter steckte wohl El Niño. Das Klimaphänomen entsteht, wenn die Passatwinde im tropischen Pazifik nachlassen. Dadurch fliesst warmes Oberflächenwasser an die amerikanische Küste, während weniger kaltes Tiefenwasser nach oben steigt. Das Meer heizt sich spürbar auf.

In diesem Jahr fällt El Niño aussergewöhnlich heftig aus. Die Wassertemperaturen im Pazifik klettern auf Rekordwerte, was weltweit zu extremen Wetterlagen führt. Für den Schiffspianisten war diese Laune der Natur das pure Glück – sie rettete ihm wohl das Leben.