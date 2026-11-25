Der frühere britische Premier Boris Johnson fordert mehr Waffen und westliche Truppen für die Ukraine – schon vor einem möglichen Waffenstillstand. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew reagierte mit Beleidigungen und einem Aufruf zur Gewalt.

Medwedew rastet völlig aus und ruft zu Gewalt gegen Ex-Briten-Premier auf

Medwedew rastet völlig aus und ruft zu Gewalt gegen Ex-Briten-Premier auf

Darum gehts Johnson fordert die Nato-Staaten auf, der Ukraine mehr Waffen und zusätzliche Raketen zu liefern

Johnson fordert britische und verbündete Truppen in der Ukraine vor einem Waffenstillstand

Medwedew beleidigte Johnson auf Telegram und rief in seinem Beitrag zu Gewalt gegen ihn auf

Janine Enderli Redaktorin News

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson (62) hat den Westen in einer Rede dazu aufgefordert, die Ukraine entschlossener und umfassender zu unterstützen. Die bisherige Zurückhaltung der westlichen Staaten spiele Kremlchef Wladimir Putin in die Hände und verlängere den Krieg, so Johnson bei einem Auftritt.

Johnson verlangte eine deutliche Ausweitung der militärischen Hilfe für Kiew. Die Nato-Staaten sollten der Ukraine mehr Waffen und insbesondere zusätzliche Raketen liefern. Zudem sollten Grossbritannien und seine Verbündeten bereits jetzt Truppen in die Ukraine entsenden – und nicht erst nach einem möglichen Waffenstillstand.

«Ein zotteliger Degenerierter»

Mit seinen Forderungen löste Johnson eine aggressive Reaktion in Moskau aus. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew (61) reagierte auf Telegram mit einem Beitrag voller persönlicher Beleidigungen und Gewaltfantasien gegen den britischen Ex-Premier.

«Der zottelige degenerierte Johnson ist ein ausgesprochener Provokateur», schrieb Medwedew. «Zu Beginn des Krieges hat er die Kiewer Clique davon abgehalten, einen Friedensvertrag abzuschliessen. Und jetzt setzt er sich mit geradezu fanatischem Eifer dafür ein, dass Nato-Truppen unverzüglich in die Ukraine einmarschieren.»

Gewaltfantasien

Medwedew warf Johnson zudem vor, die Gefahr eines direkten Krieges zwischen Russland und der Nato herunterzuspielen. Der Brite glaube offenbar, dass Russland angesichts der militärischen Überlegenheit des Bündnisses zurückschrecken würde. In dem Beitrag bezeichnete er ihn als «struppiges Schwein».

Besonders drastisch wird Medwedew am Ende seines Beitrags: Er geht über die persönlichen Beschimpfungen hinaus und ruft zu brutaler Gewalt gegen Johnson auf.