Neue Aufnahmen aus Philadelphia zeigen den ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden auf dem Weg in die Thanksgiving-Ferien. Der 84-Jährige befindet sich derzeit in Krebsbehandlung.

Darum gehts Joe Biden und seine Frau Jill reisten gemeinsam für die Thanksgiving-Ferien auf die Insel Nantucket

Am Flughafen Philadelphia stützte ein Polizist Biden beim Einsteigen in ein Elektrofahrzeug

Biden erhält derzeit wegen Prostatakrebs mit Knochenmetastasen eine Strahlen- und Hormontherapie

Janine Enderli Redaktorin News

Es sind seltene öffentliche Bilder des ehemaligen US-Präsidenten: Am Sonntag filmte eine Reisende Joe Biden (84) und seine Frau Jill (75) im Terminal des Flughafens Philadelphia. Auf dem Weg zu ihrem traditionellen Thanksgiving-Aufenthalt auf der Insel Nantucket nutzte das Ehepaar ein Transportfahrzeug der Flughafenpolizei.

In dem kurzen Handy-Clip ist zu sehen, wie Biden langsam durch das Terminal geht und beim Einsteigen in das offene Elektrofahrzeug von einem Beamten am Arm gestützt wird. Hintergrund ist seine laufende medizinische Behandlung: Der Demokrat unterzieht sich derzeit wegen einer fortgeschrittenen Prostatakrebserkrankung einer Strahlen- und Hormontherapie.

Viele Genesungswünsche in den Kommentaren

Das Video der Passantin ging auf Instagram viral und verzeichnete bis Dienstagabend mehr als 25 Millionen Aufrufe. In den Tausenden Kommentaren unter dem Beitrag überwiegen Genesungswünsche für den ehemaligen Präsidenten. Viele sorgen sich um seinen Gesundheitszustand. Ein Nutzer schreibt: «Ich bete für ihn und seine Familie. Ob man ihn nun mag oder nicht – er war unser Präsident, und er ist Ehemann, Vater und Grossvater.» Ein weiterer ergänzte vor dem Hintergrund einiger spöttischer Bemerkungen: «Egal, welcher Partei man angehört – dieser Mann kämpft gegen den Krebs und verdient Respekt.»

Nach dem Ende seiner Amtszeit im Januar 2025 und der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose im Mai desselben Jahres trat Biden zunächst noch vereinzelt auf. Im Februar 2026 hielt er beispielsweise eine viel beachtete Rede bei einer Spendengala der Demokraten in South Carolina.

Im Juni 2026 folgten noch zwei grössere Auftritte: Zunächst nahm Biden gemeinsam mit Barack Obama, Bill Clinton und George W. Bush an der feierlichen Eröffnung des Obama Presidential Center in Chicago teil. Wenige Tage später attackierte er bei einer Rede seinen Nachfolger Donald Trump (80) noch einmal scharf.

«Manchmal bremst es mich aus»

Im August 2026 erklärte sein Sohn Hunter Biden (56) in einem BBC-Interview, die Behandlung des in die Knochen gestreuten Prostatakrebses sei für seinen Vater körperlich sehr belastend und schmerzhaft. Auch Biden selbst machte vor wenigen Wochen deutlich, wie sehr ihn die Therapie im Alltag einschränkt: Anlässlich der Veröffentlichung seiner Memoiren «Promise Me, America» im November 2026 sagte er die meisten geplanten Lesungen und Gespräche ab.

«Manche Tage sind besser als andere. Es hat mich nicht aufgehalten. Aber manchmal bremst es mich aus», schrieb Biden auf der Plattform X. Vor diesem Hintergrund stiess der Clip aus Philadelphia in den sozialen Netzwerken überwiegend auf Anteilnahme – zahlreiche Nutzer, darunter auch viele politische Gegner, wünschten dem Ex-Präsidenten Kraft für seine weitere Genesung.