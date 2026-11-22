Die US-Landwirtschaftsministerin wurde von einer kalifornischen Richterin zurückgepfiffen. Angestellte hatten sich über einen zu religiösen Ton in den Wünschen zu Ostern und Weihnachten beschwert.

Chefin spricht an Ostern von Jesus: Richterin pfeift sie zurück

Chefin spricht an Ostern von Jesus: Richterin pfeift sie zurück

Darum gehts US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins verschickt religiöse Festtagsgrüsse an 70'000 Angestellte; einige von ihnen und eine Gewerkschaft empfanden den Ton als missionarisch

Die kalifornische Richterin Trina Thompson sieht darin Zwangsdruck und einen möglichen Verstoss gegen die Religionsfreiheit; ohne Berufung müsste Rollins ihre Grüsse wohl ändern oder darauf verzichten

Ein Gewerkschaftspräsident begrüsste das Urteil, während das Landwirtschaftsministerium von einem Versuch sprach, Rollins mundtot zu machen

Yannick Weber Blick Newsdesk

Die Vereinigten Staaten verstehen sich zwar als «Nation unter Gott», doch im beruflichen Umfeld kann man nicht beliebig über Jesus sprechen. Brooke Rollins (54), die US-Landwirtschaftsministerin, dürfte das nun am eigenen Leib erfahren haben. Zu Weihnachten und Ostern schickt sie ihren 70'000 Angestellten üblicherweise ihre Wünsche per E-Mail. Doch einige von ihnen sowie eine Gewerkschaft störten sich am als zu missionarisch empfundenen Ton der Botschaften.

«Zwangsdruck»

An Ostern schrieb Brooke Rollins dieses Jahr beispielsweise folgende Passage: «Und so lasst auch uns, wie die allerersten Jünger, die unserem auferstandenen Herrn vor fast zweitausend Jahren im Abendmahlssaal begegneten, an diesem Osterfest von Hoffnung beseelt sein, voller österlicher Freude und zuversichtlich im Hinblick auf die Mission, zu der jeder von uns berufen ist.»

Geht das zu weit? Ja, befand eine kalifornische Richterin, die mit dem Fall befasst ist. Sie wurde einst von Joe Biden (84) ernannt, wie Fox News in Erinnerung ruft. Die Richterin ist der Ansicht, die Botschaft könne gegen die amerikanische Verfassung verstossen, die die Religionsfreiheit garantiert. Sie sieht in den Botschaften einen «Zwangsdruck».

Der Zweck des verfassungsmässigen Schutzes «ist es, der Regierung zu verbieten, ihre Autorität zu nutzen, um die Entscheidung einer Person zu beeinflussen, ob und wie sie ihren Glauben ausübt. Dieses Gericht verlangt von der Ministerin, ihre eigenen Richtlinien einzuhalten», fährt Richterin Trina Thompson fort, wie «The Hill» berichtet.

Berufung möglich

«Bundesangestellte sind Staatsdiener, keine Zuhörerschaft für die persönlichen religiösen Überzeugungen ihrer Chefs», freute sich der Präsident einer Beamtengewerkschaft nach dem Urteil. «Das ist ein völlig beispielloser Versuch, ein Kabinettsmitglied mundtot zu machen», erklärte dagegen ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums.

Die Chefin Brooke Rollins könnte, falls sie keine Berufung einlegt, künftig keine religiösen Wünsche mehr über ihre berufliche E-Mail-Adresse verschicken dürfen. Oder sie müsste den Ton ändern.