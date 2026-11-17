Zwei mutmasslich russische Flugzeuge sollen in Japans Luftraum eingedrungen sein. Tokio reagierte mit Kampfjets und einem scharfen Protest an Moskau.

Darum gehts Japan wirft Russland vor, mit zwei Flugzeugen nahe Okinoshima den Luftraum verletzt zu haben

Tokio liess Kampfjets aufsteigen und protestierte über diplomatische Kanäle scharf in Moskau

Südkorea meldete russische Militärflugzeuge in der Luftverteidigungszone, nicht im Luftraum

Daniel Macher Redaktor News

Japan wirft Russland eine Verletzung seines nationalen Luftraums vor. Wie der Nachrichtensender n-tv berichtet, sollen am Dienstagmorgen zwei mutmasslich russische Flugzeuge nahe der Insel Okinoshima im Südwesten Japans in den Luftraum eingedrungen sein. Japanische Kampfjets stiegen daraufhin auf, um die Maschinen zu warnen.

Regierungssprecher Minoru Kihara (57) bezeichnete den Vorfall als «Bedrohung für unsere Sicherheit» und als völlig inakzeptabel. Tokio habe über diplomatische Kanäle einen «sehr scharfen Protest» bei Moskau eingelegt. Die Verletzung des Luftraums sei eine schwerwiegende Missachtung der japanischen Souveränität.

Die letzte bestätigte Verletzung des japanischen Luftraums durch russische Flugzeuge ereignete sich laut Verteidigungsministerium im September 2024 vor der Insel Rebun im Norden des Landes.

Auch Südkorea alarmiert Kampfjets

Gleichzeitig meldete auch Südkorea einen Zwischenfall mit russischen Militärflugzeugen. Diese seien in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Der Generalstab schickte vorsorglich Kampfjets in die Luft. Eine Verletzung des eigentlichen südkoreanischen Luftraums habe es jedoch nicht gegeben.

Die Luftverteidigungszone ist grösser als der nationale Luftraum und dient der militärischen Überwachung ausländischer Flugzeuge.

Die Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Russland und Japan. Zuletzt hatten die Festnahme eines japanischen Journalisten in Russland wegen Spionagevorwürfen sowie die Übernahme des Japan-Tobacco-Geschäfts durch Moskau für diplomatische Verstimmungen gesorgt.