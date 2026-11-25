Japanische Internetnutzer und Medien kommentieren seit Tagen eine Szene bei der Ankunft der japanischen Premierministerin in Shenzhen und sehen darin einen diplomatischen Affront. Die chinesischen Medien schlagen zurück.

Darum gehts Am 18. November erschwerte ein Höhenunterschied von 40 cm zwischen dem Flugzeug und der Treppe der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi in Shenzhen den Ausstieg

Vor dem Hintergrund der Spannungen um Taiwan sehen Japaner darin eine gezielte Demütigung; die chinesische Staatsmedien prangert eine Opfererzählung an und betont die Isolation der Regierungschefin

Von der Japan Times zitierte Quellen sprechen von einem wahrscheinlichen technischen Problem; ein japanischer Verantwortlicher weist die Absicht einer Demütigung zurück, während sich Peking offiziell nicht äusserte

Yannick Weber Blick Newsdesk

Seit einer Woche brodelt es in den sozialen Netzwerken in Japan sowie in den japanischen und chinesischen Medien. Am 18. November löste die Ankunft der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi (65) am Asien-Gipfel im chinesischen Shenzhen einen Skandal aus. Warum? Weil zwischen der Tür des japanischen Flugzeugs und der Treppe, die das chinesische Flughafenpersonal herangefahren hatte, ein Höhenunterschied von 40 Zentimetern bestand. Deshalb musste die Politikerin etwas unelegant aus ihrer Maschine steigen.

«Ein barbarisches Land»

Für viele Japanerinnen und Japaner ist klar: Alles geschah absichtlich, um Japan zu demütigen. Die beiden Länder befinden sich insbesondere wegen der Taiwan-Frage in diplomatischen Spannungen. «Ein empörender Zwischenfall», «Ein barbarisches Land ohne jede Würde», schreiben japanische Internetnutzer auf X.

Zu allem Überfluss standen – anders als bei der Ankunft von Donald Trump (80) oder anderen Staatschefs – keine Kinder auf dem Rollfeld, die Sanae Takaichi singend und mit grossem Pomp begrüssten. Ein sehr kühler Empfang also.

Die Kritik aus Japan hat die Chinesen empfindlich getroffen. People's Daily, das offizielle Organ der Kommunistischen Partei Chinas, hat seit dem Gipfel in rasantem Tempo zahlreiche kritische Artikel über Tokio veröffentlicht. Zum Vorfall am Flughafen wirft die Zeitung den Japanern vor, ein nebensächliches Ereignis aufzubauschen und sich in eine «Opferrolle» zu flüchten.

Takaichi im Abseits?

Als Gegenangriff veröffentlichte das chinesische Staatsmedium Global Times einen langen Artikel über all die «peinlichen Momente», in denen die japanische Premierministerin während des gesamten Gipfels «isoliert» gewesen sei. Damit will die Zeitung sagen: «Schaut nur, wie sich niemand mehr für Japan interessiert.» So wird etwa von einem Moment berichtet, in dem Sanae Takaichi auf Donald Trump zugegangen sei und ihm zur Begrüssung auf die Schulter getippt habe. Als dieser bemerkt habe, dass sie es sei, habe er ihr den Rücken zugedreht und sie völlig ignoriert.

Als die Kontroverse hochkochte, ergriffen japanische Politiker schliesslich das Wort, um die Spannungen zu entschärfen. «Ich glaube nicht, dass China mit der Absicht gehandelt hat, sich unhöflich zu verhalten», erklärte ein Mitglied der Partei der Premierministerin, wie das englischsprachige Medium «Japan Today» berichtet.

Peking schweigt

Gegenüber der «Japan Times» erklärten Quellen ebenfalls, der Höhenunterschied zwischen Flugzeugtür und Treppe sei wahrscheinlich auf ein technisches Problem zurückzuführen. Minoru Kihara, ein hochrangiges Regierungsmitglied, sagte an einer Pressekonferenz, Personen am Boden hätten den Höhenunterschied von 40 Zentimetern bemerkt und die Menschen an Bord des Flugzeugs informiert, damit diese nicht überrascht würden und vorsichtig aussteigen könnten.

Das chinesische Regime seinerseits hat sich offiziell nicht zu dem Vorfall geäussert.