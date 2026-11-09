Am Montag kam es im Eisen- und Stahlwerk Habas bei Izmir zu einer Explosion. Mindestens sechs Arbeiter kamen ums Leben, über ein Dutzend wurde verletzt. Weitere Opfer werden unter den Trümmern befürchtet.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Videos in den sozialen Medien zeigen eine riesige Rauchwolke in der Region Aliağa nahe der türkischen Millionenmetropole Izmir. Innenminister Mustafa Çiftçi bestätigte auf X, dass es im Eisen- und Stahlwerk Habas gegen 12 Uhr Ortszeit (10 Uhr Schweizer Zeit) zu einer Explosion gekommen sei, auf die ein Brand folgte. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte seien demnach vor Ort, um die Flammen zu löschen und nach Opfern in den Trümmern zu suchen.

Der Gouverneur von Izmir gab in einer Medienmitteilung am Nachmittag bekannt, dass sich die Zahl der Todesopfer von drei auf sechs erhöht habe. Eine schwer verletzte Person verstarb im Spital, zwei Arbeiter wurden leblos aus den Trümmern geborgen. 13 Arbeiter wurden verletzt, teils schwer. Weiterhin finden Rettungsmassnahmen für acht noch unter den Trümmern eingeschlossene Arbeiter statt – weitere Todesopfer werden befürchtet.

Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf einen Unfall als Ursache der Explosion hin. «Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Vorfall dadurch verursacht wurde, dass während des Giessvorgangs von flüssigem Stahl ein Deckenkran abbrach und auf den Lichtbogenofen stürzte», hiess es in der Erklärung des Gouverneurs.

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