Ein russischer Schiffskonvoi mit gepanzerten Fahrzeugen wurde südlich von Sizilien gesichtet. Italien schickte ein Überwachungsflugzeug, um den Verband zu beobachten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russischer Schiffskonvoi südlich von Sizilien gesichtet, Italien reagiert mit Aufklärungsflugzeug

Ziel des Konvois laut Analysen: Tobruk, wichtiger Hafen im Osten Libyens

Italien überwacht wegen Nähe: Libyen liegt nur 500 km von Küste entfernt

Janine Enderli Redaktorin News

Ein russischer Schiffsverband tuckert durchs Mittelmeer – und alarmiert Italien. Wie «Il Messaggero» berichtet, schickte das Land Anfang September umgehend ein Aufklärungsflugzeug vom Typ P-72A zu dem Konvoi, als dieser südlich von Sizilien gesichtet wurde.

Der Verband setzt sich aus den Frachtern «Anastasiia» und «Jurij Arschenewski» sowie dem Landungsschiff «Aleksandr Schabalin» zusammen. Bereits im August wurde bekannt, dass in der russischen Exklave Kaliningrad Militärfahrzeuge verladen werden – darunter APC- und MRAP-Modelle, also gepanzerte Mannschaftstransporter und minengeschützte Fahrzeuge.

Dieses Ziel hat der Schiffsverband

Die Route: Start in Kaliningrad, durch Nordsee, Ärmelkanal und Strasse von Gibraltar ins Mittelmeer, dann weiter Richtung Osten. Italien entschied sich laut «Virgilio» wegen der unmittelbaren Nähe zu seinen Hoheitsgewässern für die Überwachung.

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Hintergrund ist die wachsende russische Präsenz in Libyen. Satellitenbilder und OSINT-Analysen legen nahe, dass der Konvoi Tobruk im Osten Libyens als Ziel hatte – ein Hafen, der für russische Logistik wichtig ist.

Für Italien ist das heikel: Libyen liegt nur wenige Hundert Kilometer von der eigenen Küste entfernt und ist für Rom strategisch wichtig – bei Migration, Energie und Sicherheit.



