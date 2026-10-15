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Proteste auch in Turin
Videos zeigen zerstörte Turnhalle

Die Studentenproteste aus Frankreich sind nach Italien übergeschwappt. Nun protestieren verschiedene Schüler auch in Turin.
Publiziert: vor 42 Minuten
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