Monica B. wurde nach 13 Jahren Haft in Italien freigelassen. Das Gericht in Trient hob ihre Verurteilung wegen Mordes auf, nachdem neue Beweise ihre Unschuld bewiesen hatten.

Darum gehts Monica B. ist nach 13 Jahren Haft frei, das Gericht in Trient hob nach Revision das Mordurteil auf

Susanna L. hatte die Tat 2014 gestanden, dennoch blieb B. wegen DNA an einer Kette in Haft

Neue Beweise zeigte jedoch nun ihre Unschuld

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Monica B.*(64) ist nach 13 Jahren unschuldig verbrachter Haft wieder zurück in ihre Heimatstadt Venedig gekehrt, wie der italienische Sender Rai berichtet. 2013 war die ehemalige Krankenhaus-Pflegerin wegen Mordes an ihrer Nachbarin Lida P.* (†87) verurteilt worden. P. war mit vier Küchenmessern 40-mal attackiert worden. Am Freitag wurde Monica B. aus der Haft entlassen, nachdem das Berufungsgericht Trient das Urteil im Zuge eines Revisionsverfahrens aufgehoben hatte.

Der Fall hatte in Italien für Schlagzeilen gesorgt, da eine andere Frau, Susanna L.*, das Verbrechen bereits 2016 gestanden hatte. Dennoch war B. verurteilt worden und blieb in Haft, da in ihrem Schmuckkästchen eine Kette mit DNA-Spuren des Opfers gefunden worden war. Die entscheidende Wende kam nun durch neue Beweise, die die Verteidigung vorlegte. Diese belegten, dass die besagte Kette nicht mit derjenigen übereinstimmt, die das Mordopfer zuletzt trug. Die Verteidigung vermutete zudem, dass die gefundenen DNA-Spuren des Opfers durch eine Kontamination auf die Kette gelangt sein könnten.

Erstes Weihnachten mit der Familie seit 13 Jahren

Beim ersten Spaziergang durch das Viertel Castello wurde B. von zahlreichen Freunden und Bekannten herzlich empfangen. «Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, weil ich wusste, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen würde», sagte sie gegenüber Rai. «Heute ist ein überglücklicher Tag. Es fühlt sich an wie ein Traum, meine Familie, meine Liebsten und meine Stadt wiederzusehen.»

Nach der ersten Nacht in Freiheit, auf einem richtigen Bett, beginnt für die 64-Jährige ein neues Leben. Ohne Job und in einer neuen Lebenssituation steht sie vor einem Neuanfang. Doch eines ist sicher: Dieses Jahr wird sie das erste Weihnachtsfest seit über einem Jahrzehnt in Freiheit feiern.

*Namen bekannt