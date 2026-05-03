Die WM naht, Fans decken sich mit Trikots ein. Doch nun können nicht nur Zweibeiner ihre Landesfarben präsentieren: Adidas veröffentlichte eine Hunde-Trikot-Linie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Adidas verkauft seit Freitag Hunde-Trikots für die WM 2026 online

Nur Trikots von Mexiko, Kolumbien, Argentinien und Japan sind erhältlich

Tierkleidung kann Stress verursachen, warnt Zoologin Arlette Niederer

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die WM 2026 hat noch nicht einmal begonnen und sorgt bereits jetzt für Diskussionen. Die politischen Debatten rund um den Event scheinen aber an den dicken Wänden des Adidas-Hauptquartiers in Herzogenaurach (D) abgeprallt zu sein – der Sportgigant konzentriert sich lieber auf einen neuen Business-Zweig und bringt Hunde-Trikots auf den Markt.

Wer nun also nicht nur sich selbst in den Farben seines Landes kleiden will, sondern auch für seinen Vierbeiner die passende Aufmache wünscht, der wird seit Freitag im Online-Shop von Adidas fündig. Derzeit sind jedoch nur Trikots der Länder Mexiko, Kolumbien, Argentinien und Japan für die flauschigen Freunde verfügbar.

«Liebe zum Spiel feiern»

Durch die Trikots soll man gemeinsam mit den Tieren die «Liebe zum Spiel feiern können». Der Sportartikel-Riese betont, die Hundekleider würden zu 100 Prozent aus Polyester bestehen und «angenehm weich und äusserst strapazierfähig» sein.

Doch ist das auch tiergerecht? Bereits im Januar waren Hundemänteli total In – speziell, um die Vierbeiner in der Winterkälte warm zu halten. Lucia Oeschger (40), Biologin von der Fachstelle Heimtiere des Schweizer Tierschutzes (STS) erklärte in diesem Zusammenhang in einem Interview mit Blick, wie Hunde zu Kleidung stehen.

«Manchmal steht es den Hunden ins Gesicht geschrieben, dass sie damit nicht glücklich sind. Nicht alles dient dem Tierwohl.» Um die Fellnasen warm zu halten, kann Kleidung durchaus sinnvoll sein. Dann müsse die Bekleidung aber funktional sein.

Potenzieller Stressfaktor

Der «Beobachter» warnt derweilen vor Hundekleidung. Zoologin Arlette Niederer erklärt, speziell Kostüme können bei Hunden Stress auslösen. «Auf den ersten Blick mag es harmlos erscheinen, einem Hund ein Kostüm anzuziehen. Aber er könnte Teile davon verschlucken oder sich verletzen beim verzweifelten Versuch, die ungewohnte Last loszuwerden.»

Grundsätzlich gilt: Tierkleidung soll funktional sein – nicht zur Vermenschlichung. Jeder Vierbeiner reagiert aber anders auf Kleidung. Merkt man dem Tier an, dass es die Kleidung nicht mag oder sie nicht richtig sitzt, sollte man es lassen.