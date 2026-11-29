Erstmals sollen internationale Friedenstruppen in den Gazastreifen einreisen dürfen. Das hat das israelische Aussenministerium am Sonntagabend mitgeteilt – zuvor gab es Druck aus Washington.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Im Konflikt zwischen Israel und Palästina kommt es zu einem kleinen Erfolg. Wie das israelische Aussenministerium am Sonntagabend bekannt gibt, sollen multinationale Friedenstruppen der ISF in den Gazastreifen dürfen.

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«Das Kabinett hat heute Abend beschlossen, einer ersten Pilotgruppe der Internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) die Einreise nach Gaza zu gestatten, mit einem klar definierten Auftrag: der Entwaffnung der Hamas», schreibt das Ministerium in einer Mitteilung.

Wiederaufbau erst nach Entmilitarisierung

Das Ziel Israels bleibe die Demilitarisierung Gazas und die vollständige Entwaffnung der Hamas. «Israel dankt Präsident Trump für seine Bemühungen, die Sicherheit Israels zu stärken und eine positive Zukunft für die Region zu schaffen», heisst es in dem Statement weiter. Der US-Präsident habe laut der «Times of Israel» viel Druck auf die Regierung gemacht, die Friedenstruppen zuzulassen.

Am Montag wird das israelische Sicherheitskabinett im Weissen Haus zu einem Besuch bei Trump erwartet.

«Ein Wiederaufbau im Gazastreifen wird erst beginnen, wenn die Hamas entwaffnet und der gesamte Gazastreifen entmilitarisiert ist», betont das Ministerium erneut. Parallel würde man an der Sicherstellung der Abdeckung der Bedürfnisse der Zivilbevölkerung arbeiten.