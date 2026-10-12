Nahe der israelisch-libanesischen Grenze ist laut israelischen Medien am Montag eine Granate explodiert. Rund 20 Menschen wurden verletzt, vier davon schwer; unter ihnen sollen Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen auf Wandertour sein.

Darum gehts Bei Mitzpe Par nahe Libanon explodierte eine Granate

Zwölf wurden verletzt, vier schwer, auch Schüler und Lehrer

14 Ambulanzen und drei Helikopter waren im Einsatz

Mattia Jutzeler Redaktor News

Explosion an der Nordgrenze Israels. Am Montagnachmittag melden mehrere israelische Medien, dass eine Granate in der Nähe des Aussichtspunktes Mitzpe Par in der Nähe zur Grenze des Libanons explodierte.

Rund 20 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer, heisst es weiter. Eine Person befindet sich in kritischem Zustand. Unter den Verletzten sollen sich Schüler und Lehrer befinden, die gemeinsam auf einer jährlichen Wandertour waren. Laut Medienberichten besuchen die Opfer wohl ein Gymnasium in der Stadt Maʿalot-Tarschiha.

Zahlreiche Rettungskräfte, darunter 14 Krankenwagen und drei Rettungshelikopter, standen im Einsatz. Polizeibeamte sperren den betroffenen Bereich ab.

«Ein komplexer Vorfall»

Die Rettungskräfte leisteten vor Ort medizinische Hilfe. «Es handelt sich um einen komplexen Vorfall. Wir versorgen die Verletzten weiterhin vor Ort und bringen sie schnellstmöglich ins Spital», erklärte ein Sprecher des israelischen Notfalldienstes gegenüber «Ynet».

Auch beim nationalen Bildungsministerium ist die Bestürzung gross. «Dies ist ein äusserst schmerzliches Ereignis, und unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Das Ministerium arbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften und allen relevanten Fachorganisationen daran, den Schülern, den Lehrkräften und ihren Familien Unterstützung anzubieten», meinte ein Sprecher.