Hurrikan Isaias sorgt an US-Golfküste für Ausnahmezustand

Mit zunehmender Sorge schaut man in den USA auf den Hurrikan Isaias. Der Sturm der Kategorie 3 soll am Freitagabend (Ortszeit) auf die US-Golfküste treffen. Viele Orte werden vorsorglich evakuiert.

Darum gehts Isaias bedroht die US-Golfküste als Kategorie-3-Hurrikan.

Am Freitagabend soll er Alabama, Mississippi und Florida treffen.

In Florida wird evakuiert; rund eine Million sind betroffen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Das nationale Hurrikan-Zentrum der USA warnt vor Isaias – der Kategorie-3-Hurrikan bewegt sich vom Golf von Mexiko hinaus auf die Küste zu. Am Freitagabend (Ortszeit) dürfte er in den US-Bundesstaaten Alabama, Mississippi und Florida auf Land treffen. Man erwartet einen «starken Hurrikan», der enorme Windgeschwindigkeiten und starke Niederschläge mit sich bringt.

Michael Brennan, der Direktor des Hurrikan-Zentrums, erklärte, man gehe ab Freitag bis ins Wochenende hinein von «vielfach gefährlichen, lebensbedrohenden Auswirkungen entlang Abschnitten der nördlichen Golf-Küste» aus. Isaias trifft als erster Hurrikan der Saison zu einem sehr späten Zeitpunkt ein.

Die Menschen in den betroffenen Gebieten wappnen sich für den Landfall. In Florida wurde in mehreren Bezirken evakuiert – insgesamt sind rund eine Million Leute von dem Sturm betroffen.