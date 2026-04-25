Iranisches Militär warnt: «Wir sind stärker als je zuvor»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Gespräche sollen kurz bevorstehen, doch die ganze Welt fragt sich: Reden die Mullahs überhaupt mit Trumps Leuten? Um den geplanten Gipfel in Pakistan, bei dem für die USA US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trump Schwiegersohn Jared Kushner in den Mittleren Osten reisen werden, gibt es noch viele Fragezeichen. Konkretes zu den Gesprächen ist noch nicht durchgedrungen.

Die iranische Militärzentrale Khatam al-Anbiya Central Headquarters findet am Samstag jedoch deutliche Worte. Die Militärführung warnt die USA vor weiteren Schritten in der Strasse von Hormus. Sollten amerikanische Massnahmen die iranischen Häfen weiterhin blockieren, müsse Washington mit einer «Reaktion der mächtigen iranischen Streitkräfte» rechnen.

Die Militärführung betonte, die eigenen Streitkräfte verfügten heute über «grössere Stärke und Einsatzbereitschaft als je zuvor», um Souveränität, Territorium und nationale Interessen zu verteidigen. Teile dieser Fähigkeiten seien bereits im sogenannten «Dritten aufgezwungenen Krieg» sichtbar geworden.

Das Kommando unterstrich seine Entschlossenheit. Man beobachte die Bewegungen der Gegner in der Region genau und kontrolliere weiterhin die Strasse von Hormus. Im Falle eines weiteren Angriffs sei man bereit, den «amerikanisch-zionistischen Gegnern» noch schwerere Schäden zuzufügen.

Gestern erklärte US-Kriegsminister Pete Hegseth, dass die US-Seeblockade in der Strasse von Hormus mittlerweile globale Ausmasse angenommen hat. Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt erklärte zuvor, die USA würden dem Iran die Wirtschaft abschnüren.