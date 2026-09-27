Iran fängt US-Unterwasserdrohne in Strasse von Hormus ab

Iranische Streitkräfte konnten in einer Operation in der Strasse von Hormus eine moderne US-Unterwasserdrohne abfangen. Nun soll diese auseinandergenommen und für eigene Zwecke vewendet werden.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die iranische Revolutionsgarde meldet einen grossen Erfolg: Laut Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim konnte das Marinekorps der Garde eine Unterwasserdrohne der USA abfangen. Diese soll in der Strasse von Hormus Spionage betrieben haben.

Bei der beschlagnahmten Drohne handelt es sich um ein Modell des Typs «Remus 600». Das unbemannte Wasserfahrzeug kann in bis zu 600 Metern Tiefe operieren, Minen erkennen und Aufklärungsarbeiten durchführen. Den Aufbau und die Funktionsweise der modernen Drohnen wollen nun auch die Iraner verstehen – laut Tasnim beschäftigen sich nun Datenwiederherstellungs-Spezialisten mit dem Fund.

Zusätzlich betont die Revolutionsgarde, die Strasse sei und bleibe gesperrt. «Wir gehen entschlossen und unerbittlich gegen jede gefährliche Bewegung und jede unbefugte Durchfahrt durch die Strasse vor.»