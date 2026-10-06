Ein Geschoss hat am Dienstag einen Tanker in der Strasse von Hormus getroffen. Zwölf Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Dienstag traf ein Geschoss die MT On Peace vor Hormus.

Zwölf von 19 Crewmitgliedern wurden verletzt.

Oman versorgt sie, Indien fordert ein Ende der Angriffe.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag wurde in der Strasse von Hormus ein Handelsschiff von einem Geschoss getroffen. Bei dem Angriff auf das unter panamaischer Flagge fahrende Handelsschiff MT On Peace wurden nach Angaben des indischen Aussenministeriums zwölf Personen verletzt. Elf der zwölf Verletzten haben demnach die indische Staatsbürgerschaft. Die Besatzung zählt 19 Personen, von denen 17 indischer Herkunft sind.

«Mit Unterstützung der omanischen Behörden wurden die Verletzten evakuiert und werden in Khasab, Oman, medizinisch versorgt. Wir danken den omanischen Behörden für ihre wertvolle Unterstützung», schreibt das Aussenministerium in einer Mitteilung. Die anhaltenden Angriffe auf Schiffe im Nahen Osten würden Indien weiterhin Anlass zu tiefer Besorgnis geben, hiess es weiter.

Indien fordert einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Handelsschiffe im Interesse von Frieden und Stabilität in der Region. Die Angriffe auf Handelsschiffe, Seeleute und zivile Infrastruktur in der Region müssten aufhören, und die Schifffahrt und der Handel auf internationalen Wasserstrassen müssten schnellstmöglich wiederhergestellt werden.