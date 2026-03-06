Trump bezeichnet Bodentruppen im Iran als «Zeitverschwendung»

US-Präsident Donald Trump hat gegenüber NBC News gesagt, dass es derzeit «Zeitverschwendung» sei, US-Truppen in den Iran zu entsenden, und dass er aktuell nicht darüber nachdenke.

«Es ist Zeitverschwendung. Sie haben alles verloren. Sie haben ihre Marine verloren. Sie haben alles verloren, was sie verlieren können», sagte Trump am Donnerstag gegenüber dem Sender. Er ergänzte, dass früheren Äusserungen des iranischen Aussenministers Abbas Araghchi gegenüber NBC, der Iran sei bereit für eine Bodeninvasion der USA oder Israels, eine «vergebliche Bemerkung» seien.

Trump betonte, er wolle die derzeitige iranische Führungsstruktur «ausmisten». «Wir wollen, dass sie einen guten Führer haben. Wir haben einige Leute, von denen ich denke, dass sie gute Arbeit leisten würden», sagte er, ohne dabei Namen zu nennen.