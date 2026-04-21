Neue Gespräche zwischen USA und Iran?

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Finden jetzt neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran statt, oder nicht? Eigentlich hatte US-Präsident Donald Trump (79) angekündigt, dass die beiden Kriegsmächte ihre Gespräche in Pakistan fortsetzen würden. Ob es aber tatsächlich zu einer zweiten Verhandlungsrunde kommt, ist Stand Montagnachmittag völlig unklar. Hier eine Zusammenfassung, wie sich die verschiedenen Parteien zu möglichen Gesprächen geäussert haben:

USA

Donald Trump hatte am Sonntagabend neue Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. «Wir bieten ein sehr faires und vernünftiges Angebot an, und ich hoffe, sie nehmen es an», hatte der US-Präsident dazu auf seiner Plattform Truth Social geschrieben.

In einem Interview mit der «​New York Post​» am Sonntag sagte Trump ausserdem, dass sein Sondergesandter Steve Witkoff nach Pakistan reisen werde. Auch sein Schwiegersohn Jared Kushner werde an den Verhandlungen beteiligt sein.

Trump zeigt sich auch am Montag überzeugt, dass die zweite Verhandlungsrunde stattfinden wird. Gegenüber der «​New York Post​» verkündete er am Montagnachmittag Schweizer Zeit, seine Delegation werde «in wenigen Stunden» in Pakistan landen.

Iran

Die iranischen Abgeordneten weigern sich währenddessen offiziell, an weiteren Gesprächen teilzunehmen. «Aktuell haben wir keine Pläne für eine weitere Verhandlungsrunde», sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Montag. Das berichtete ​CNN​. «Wir glauben nicht an Fristen oder Ultimaten, um die nationalen Interessen Irans zu sichern», fügte er hinzu.

Bereits am Sonntag hatten mehrere staatliche iranische Medien bestritten, dass die Islamische Republik an Trumps Verhandlungen teilnehmen wird. Die Nachrichtenagentur Irna meldet beispielsweise, der Iran würde die Gespräche aufgrund des ständigen Kurswechsels der USA zur Seeblockade der Strasse von Hormus sowie der aus iranischer Sicht «übertriebenen Forderungen» der Trump-Regierung boykottieren.

Pakistan

Trotz der unsicheren Situation bereitet Pakistan anscheinend das Treffen der beiden Kriegsparteien in Islamabad vor. Zwei anonyme pakistanische Quellen sagten zu ​AP News​ am Montag, die iranischen Behörden hätten ihre Bereitschaft bekundet, noch in dieser Woche eine Delegation zu einer zweiten Gesprächsrunde zu entsenden. Diese Aussage steht in totalem Widerspruch zu den offiziellen Äusserungen aus dem Iran.

Die Nachrichtenagentur berichtete ausserdem, der pakistanische Innenminister hätte am Montag sowohl zum Iran als auch zu den USA Kontakt aufgenommen. Beide Seiten hätten in diesen Gesprächen die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung betont, um die regionalen Spannungen abzubauen.