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Drama im Flugzeug
Frau will Platz tauschen – nach Absage weint sie drei Stunden

Auf einem Flug von Istanbul nach Washington lehnte Reisebloggerin Tomiko Harvey einen Sitzplatztausch ab: Statt ihres Gangplatzes sollte sie einen Mittelsitz nehmen. Die Nachbarin soll danach stundenlang geweint haben, weil sie ihren Mann vermisste.
Publiziert: vor 1 Minute
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Drei Stunden soll die Frau im Flugzeug geweint haben.
Foto: Screenshot Youtube

Darum gehts

  • Reisebloggerin Tomiko Harvey wählte für den Flug Istanbul–Washington gezielt einen Gangplatz
  • Eine Sitznachbarin bat sie, mit ihrem Mann zwei Reihen weiter vorne Sitzplätze zu tauschen
  • Harvey lehnte den Mittelsitz ab – die Frau weinte laut ihr stundenlang und vermisste ihren Mann
Daniel Macher
Daniel MacherRedaktor News

Wer kennt es nicht? Nach Anreise, Security-Check und Durchschlängeln durch Parfum- und Alkoholshops sowie einer nervenaufreibenden Wartezeit am Gate erreicht man endlich seinen Sitzplatz – in der Hoffnung auf angenehme Sitznachbarn, die einem nicht stundenlang das Ohr abkauen.

Besonders bei Langstreckenflügen gleicht die Platzfrage einem Lotteriespiel. Und seien wir mal ehrlich: Ein schreiendes Kind wünscht sich keiner von uns. Doch was eine Frau auf ihrem Flug von Istanbul nach Washington erlebte, sorgte für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Das dazugehörige Video auf Instagram zählt fast fünf Millionen Aufrufe.

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Eine folgenreiche Abfuhr

Die Reisebloggerin Tomiko Harvey hatte sich für den rund zehnstündigen Flug einen Gangplatz ausgesucht, wie sie auf ihrem Blog schreibt. Der Grund: Sie wollte aufstehen können, ohne andere Passagiere zu stören, sich zwischendurch strecken und unkompliziert zur Toilette gehen. Doch dann wurde sie von ihrer Sitznachbarin um einen Gefallen gebeten, der sie ihren Komfort gekostet hätte.

Die Frau wollte neben ihrem Ehemann sitzen, der zwei Reihen weiter vorne Platz genommen hatte. Ihr Vorschlag: Harvey überlässt ihm ihren Gangplatz und rutscht selbst auf seinen Mittelsitz. Für die Bloggerin kam das nicht infrage. Sie lehnte ab – und die Situation nahm eine unerwartete Wendung.

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Einfach nur den Mann vermisst

Rund drei Stunden lang soll sie daraufhin geweint haben. Auf die Frage, ob etwas passiert sei, antwortete die Frau demnach, dass niemand gestorben sei. Sie vermisse lediglich ihren Mann und wolle ihren Kopf an dessen Schulter legen.

Während neben Harvey die Tränen flossen, bekam der Ehemann offenbar wenig davon mit. Mit Kopfhörern auf schlief er laut der Bloggerin einen Grossteil des Fluges. Nach der Landung konnte sich Harvey einen Kommentar nicht verkneifen: Sie gratulierte der Frau dazu, zehn Stunden ohne ihren Mann überstanden zu haben.

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