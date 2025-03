Tragödie in Nordmazedonien: Ein Feuer im Club Pulse in Kochani forderte mindestens 50 Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Rettungskräfte kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen, während Behörden die Brandursache untersuchen.

Ein Feuer im Club Pulse in Kochani forderte zahlreiche Todesopfer und Verletzte. Foto: X/@MundoEConflicto

Pyrotechnik könnte Ursache sein, Augenzeugen berichten von schrecklichen Szenen

Ein verheerender Brand im Club Pulse in der nordmazedonischen Stadt Kochani – rund 100 Kilometer östlich von der Hauptstadt Skopje entfernt – hat in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Todesopfer gefordert. Wie die nordmazedonische Nachrichtenagentur «MIA» unter Berufung auf das Innenministerium berichtet, kamen bei dem Unglück mindestens 50 Menschen ums Leben, während über 100 Personen verletzt wurden.

Der Brand brach gegen drei Uhr morgens während eines Konzerts aus, als sich etwa 1500 Gäste im Club befanden. Laut Innenministerium lösten pyrotechnische Mittel den Brand aus. Nähere Angaben machte das Ministerium hierzu zunächst nicht. Der örtliche Fernsehsender Kocani TV äusserte die Vermutung, dass das Feuer auf die technische Anlage zurückging, die die Lichteffekte für den Auftritt der Band erzeugte. In dem überfüllten Lokal sollen sich zum Zeitpunkt der Katastrophe Hunderte junge Menschen aufgehalten haben.

Augenzeugenberichte schildern erschütternde Szenen. «Die Bilder waren schrecklich – überall lagen verbrannte Körper», wird ein Zeuge von lokalen Medien zitiert. Einsatzkräfte aus mehreren Städten kämpften in den frühen Morgenstunden gegen die Flammen und retteten Überlebende. Die Verletzten wurden auf verschiedene Krankenhäuser verteilt.

Genaue Opferzahl noch unklar

Die Direktorin des Spitals in Kochani informierte die Zeitung «Sloboden Pechat»: «Rund 60 Patienten wurden nach Stip verlegt, 30 befinden sich in unserer Klinik». Auch die Klinik 8. September in Skopje nahm zahlreiche Verletzte auf. Die politische Führung des Landes reagierte umgehend. Innenminister Panche Toshkovski (42) und Premierminister Hristijan Mickoski (47) begaben sich noch in der Nacht zum Unglücksort.

Der Bürgermeister von Kochani zeigte sich tief erschüttert und kündigte eine offizielle Stellungnahme an. Die genaue Zahl der Opfer ist derzeit noch unklar. «Wir sammeln noch Informationen», erklärte Krisenmanager Stojanche Angelov.

Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass Ermittler vor Ort sind, um die genaue Opferzahl festzustellen. Der Generalstaatsanwalt Nordmazedoniens sowie hochrangige Vertreter der Justizbehörden aus Skopje sind auf dem Weg nach Kochani, um die Ermittlungen zu unterstützen.