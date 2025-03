Brand Brand in Recyclingbetrieb in Altstätten SG

In der Halle eines Recyclingbetriebs in Altstätten ist am Dienstagnachmittag angehäuftes Recyclinggut in Brand geraten. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beträgt rund 100'000 Franken.

Publiziert: vor 48 Minuten