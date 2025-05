1/2 Made in Pakistan: Die Shaheen-III-Rakete erreicht Ziele in 3000 Kilometer Distanz und kann Atomsprengköpfe tragen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Guido Felder Ausland-Redaktor

Der Kaschmir-Konflikt steht kurz vor einer Eskalation: In der Nacht auf Mittwoch hat Indien mehrere «terroristische» Ziele in Pakistan angegriffen und dabei 26 Menschen getötet. Es war eine Reaktion auf den Terroranschlag am 22. April in einem Ferienort im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir, bei dem 26 Touristen ums Leben kamen.

Nach Indiens Angriff meldete Pakistan den Abschuss von fünf Kampfjets und kündigte Vergeltung an. Premierminister Shehbaz Sharif (73): «Pakistan hat jedes Recht, eine angemessene Antwort auf diese von Indien verhängte Kriegshandlung zu geben, und eine angemessene Antwort wird auch gegeben.» Zwischen den beiden Atommächten herrscht akute Kriegsgefahr.