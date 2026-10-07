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In Pryluky, Ukraine: Aufräumarbeiten nach Drohnenangriff
In Pryluky, Ukraine
Aufräumarbeiten nach Drohnenangriff
Nach einem Drohnenangriff in Pryluky in der Ukraine, beginne die Aufräumarbeiten.
Publiziert: 14:19 Uhr
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