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In Kreta: Heftiger Regen auf der griechischen Insel
Auf der griechischen Insel
Leser filmt Unwetter auf Kreta
Auf der Ferieninsel wüten aktuell heftige Unwetter. Auch der Katastrophenschutz ist in höchster Alarmbereitschaft.
Publiziert: 10:34 Uhr
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