Auf dem belebten Trafalgar Square in London kam es am Mittwoch zu einer Messer-Attacke. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftiger Messerangriff in London: Vier Männer verletzt, Frau festgenommen

Tatwaffe war angeblich eine Schere, Strasse weiterhin gesperrt

Alle Verletzten ins Traumazentrum gebracht

Angela Rosser Journalistin News

Britische Medien berichten am Mittwochnachmittag über einen heftigen Messerangriff in der Hauptstadt London. Um 12.29 Uhr wurde der Rettungsdienst über die Messer-Attacke in der Endell Street alarmiert.

Wie Bilder und Berichte zeigen, landete auch ein Rettungshelikopter auf dem belebten Trafalgar Square. «Wir haben vier Patienten vor Ort behandelt und sie alle mit höchster Priorität auf dem Landweg in ein Traumazentrum gebracht.», sagt ein Sprecher der Londoner Rettungsdienste zu LBC.

Verdächtige festgenommen

Bei den Verletzten handelt es sich um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. «Eine 47-jährige Frau wurde wegen des Verdachts auf Besitz einer Waffe und Körperverletzung festgenommen. Sie befindet sich weiterhin in Haft», so der Mediensprecher der Polizei. In einem Post auf X vom der Polizei Camden heisst es, dass es sich um «um einen Vorfall im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit handelt».

Ein Augenzeuge erzählte LBC, dass eine Frau auf die Passanten zu ging, und zwei Männern in den Rücken stach. Anschliessend sei sie die Endell Street entlang gerannt, un dhabe auf weitere Menschen eingestochen.

Schere als Tatwaffe

Die Polizei stellte am Tatort eine Schere sicher. Es wird vermutet, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Die betroffene Strasse ist nach wie vor gesperrt und es befinden sich zahlreiche Beamte im Einsatz. Auch Rettungswagen stehen bereit.

+++Update folgt+++