Während des Syrien-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat es Berichten zufolge mehrere Explosionen gegeben.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Dienstag hat es in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Explosionen gegeben. Das berichten zahlreiche Medien übereinstimmend.

Wie unter anderem die französische Tageszeitung «Le Monde» berichtet, befand sich der französische Präsident Emmanuel Macron zum Zeitpunkt der Explosionen im Präsidentenpalast, um den syrischen Übergangspräsidenten Ahmad al-Sharaa zu treffen. Die Explosionen ereigneten sich demnach in der Nähe des Four Seasons Hotel, in dem Macron untergebracht war.

Videos in den sozialen Medien zeigen einen brennenden Kleintransporter und eine Rauchsäule über der Stadt. Auf Bildern ist eine Blutspur zu erkennen. Über mögliche Verletzte und Todesopfer lagen zunächst keine Informationen vor.

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Das Büro des französischen Präsidenten teilte in einer Erklärung mit, dass Macron in Sicherheit sei und seine Reise fortgesetzt werde.