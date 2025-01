Rechtspopulisten regieren Italien, Ungarn, bald Österreich – und klopfen auch in Berlin an die Türen der Macht. Der Stimmungswandel, der Trump in den USA zur Wahl verholfen hat, schlägt auch in Europa voll durch. Wie sich Trump das zunutze macht.

Donald Trump gewährt Europas Rechtspopulisten besonderen Zugang: Italiens Premierministerin Giorgia Meloni war am 4. Januar in Mar-a-Lago in Florida zu Gast. Foto: imago/ZUMA Press

Daniel Jung Redaktor News

Quer durch Europa befinden sich die Rechtspopulisten im Aufwind: Am Montag erhielt FPÖ-Chef Herbert Kickl (56) in Wien den Auftrag für die Bildung einer neuen Regierung. Gelingt es ihm, die konservative ÖVP an Bord zu holen, so wird Kickl der erste rechtspopulistische Kanzler Österreichs.

Kickl steht damit für einen Trend: Seit der Wahl von Donald Trump (78) befindet sich die Politik in Europa im Umbruch. In Deutschland und Frankreich sind Regierungen zerbrochen. Trumps wichtigster Berater Elon Musk (53) mischt sich direkt in die europäische Politik ein. Trump selbst trifft sich mit Rechtspopulisten wie Viktor Orban (61) oder Giorgia Meloni (47). Der neue US-Präsident nimmt so Einfluss auf den alten Kontinent. Blick erklärt, warum die internationale Partnerschaft der Nationalisten derzeit so gut funktioniert – und was sie gefährden könnte.