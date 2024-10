Rechtspopulisten in der Regierung: Was in Italien, Finnland und den Niederlanden akzeptiert wird, ist in Österreich und Thüringen ein No-Go. Welche Strategie ist besser?

In Deutschland Tabu, in Italien mittlerweile völlig normal

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen will FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht in der Regierung. Foto: imago/photonews.at

Guido Felder Ausland-Redaktor

Beim Sport steigt der Sieger automatisch aufs Siegespodest. Nicht so in der Politik: In Österreich und bei deutschen Regionalwahlen werden die Wahlsieger von der Regierung ausgeschlossen.

So wird es den zum Teil rechtsextremen Parteien FPÖ und AfD verwehrt, sich an einer Regierung zu beteiligen. In anderen Ländern wie Italien oder den Niederlanden wurden die Rechtsextremen aber in die Regierung integriert. Welche Strategie ist besser?