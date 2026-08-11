Ein syrisches Gericht hat Ex-Präsident Baschar al-Assad und zwei weitere Familienmitglieder zum Tode verurteilt. Assad wurde Ende 2024 gestürzt und lebt mittlerweile in Moskau.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Syrisches Gericht verurteilt Baschar al-Assad und Verwandte zum Tode

Assad lebt seit 2024 im russischen Exil in Moskau

Prozess wegen Kriegsverbrechen im Bürgerkrieg ab 2011

Marian Nadler Redaktor News

Ein syrisches Gericht hat den ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad (60), seinen Bruder Mahir (58) und seinen Cousin Atef Najib (66) im Rahmen eines Gerichtsprozesses zum Tode verurteilt.

Najib war früher der Chef des politischen Sicherheitsdienstes des Assad-Regimes in der Provinz Daraa im Süden des Landes. Assad lebt seit dem Sturz des Regimes Ende 2024 in der russischen Hauptstadt Moskau. Al-Assad und seine Verwandten wurden für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bürgerkriegs, der 2011 begann, verurteilt.

Najib war beim Prozess im Gerichtssaal in einem Käfig und in Gefängniskleidung zugegen. Assads Bruder Mahir ist wie der Ex-Diktator nach Russland geflohen.