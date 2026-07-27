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Immer wahrscheinlicher
Pakistan warnt vor US-Bodenoffensive im Iran

Pakistanische Geheimdienste halten eine US-Bodenoffensive im Iran wohl für immer wahrscheinlicher. US-Präsident Donald Trump könnte demnach Warnungen seiner eigenen Armee ignorieren.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Pakistanische Geheimdienste halten eine US-Bodenoffensive im Iran wohl für immer wahrscheinlicher.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Bodenoffensive im Iran laut pakistanischen Geheimdiensten immer wahrscheinlicher
  • Trump ignoriert möglicherweise Warnungen und plant Angriff auf Küstenregionen
  • Pakistan übermittelt neue Verhandlungsvorschläge an USA und Iran
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Mattia JutzelerRedaktor News

Kommt es nun doch zu einer US-Bodenoffensive im Iran? Pakistanische Geheimdienste halten dieses Szenario offenbar für immer wahrscheinlicher. US-Präsident Donald Trump (80) könnte demnach Warnungen seiner eigenen Armee ignorieren und iranische Küstenregionen mit Bodentruppen angreifen. Das berichtet «20 Minuten» mit Bezug auf die Deutsche Presse-Agentur.

Die Bewertung des pakistanischen Geheimdienstes stütze sich auf militärische Beobachtungen. Pakistan, ein wichtiger Vermittler zwischen den USA und dem Iran, übermittle nun wieder Verhandlungsvorschläge an beide Kriegsparteien.

+++Update folgt+++

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