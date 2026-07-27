Pakistan warnt vor US-Bodenoffensive im Iran

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- US-Bodenoffensive im Iran laut pakistanischen Geheimdiensten immer wahrscheinlicher
- Trump ignoriert möglicherweise Warnungen und plant Angriff auf Küstenregionen
- Pakistan übermittelt neue Verhandlungsvorschläge an USA und Iran
Mattia JutzelerRedaktor News
Kommt es nun doch zu einer US-Bodenoffensive im Iran? Pakistanische Geheimdienste halten dieses Szenario offenbar für immer wahrscheinlicher. US-Präsident Donald Trump (80) könnte demnach Warnungen seiner eigenen Armee ignorieren und iranische Küstenregionen mit Bodentruppen angreifen. Das berichtet «20 Minuten» mit Bezug auf die Deutsche Presse-Agentur.
Die Bewertung des pakistanischen Geheimdienstes stütze sich auf militärische Beobachtungen. Pakistan, ein wichtiger Vermittler zwischen den USA und dem Iran, übermittle nun wieder Verhandlungsvorschläge an beide Kriegsparteien.
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