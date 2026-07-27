Pakistan warnt vor US-Bodenoffensive im Iran

Pakistanische Geheimdienste halten eine US-Bodenoffensive im Iran wohl für immer wahrscheinlicher. US-Präsident Donald Trump könnte demnach Warnungen seiner eigenen Armee ignorieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Bodenoffensive im Iran laut pakistanischen Geheimdiensten immer wahrscheinlicher

Trump ignoriert möglicherweise Warnungen und plant Angriff auf Küstenregionen

Pakistan übermittelt neue Verhandlungsvorschläge an USA und Iran

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kommt es nun doch zu einer US-Bodenoffensive im Iran? Pakistanische Geheimdienste halten dieses Szenario offenbar für immer wahrscheinlicher. US-Präsident Donald Trump (80) könnte demnach Warnungen seiner eigenen Armee ignorieren und iranische Küstenregionen mit Bodentruppen angreifen. Das berichtet «20 Minuten» mit Bezug auf die Deutsche Presse-Agentur.

Die Bewertung des pakistanischen Geheimdienstes stütze sich auf militärische Beobachtungen. Pakistan, ein wichtiger Vermittler zwischen den USA und dem Iran, übermittle nun wieder Verhandlungsvorschläge an beide Kriegsparteien.

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