Hamas-Militärchef Haddad bei israelischem Angriff getötet

Der Hamas-Kommandant im Gazastreifen, Iss al-Din al-Haddad, ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff der israelischen Armee am Freitag getötet worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hamas-Militärchef Haddad starb am Freitag bei israelischem Luftangriff in Gaza

Er war für Geiselnahmen und das Massaker vom 7. Oktober verantwortlich

IDF und Shin Bet eliminierten ihn laut israelischen Angaben

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitag kam der Hamas-Militärchef Iss al-Din al-Haddad bei einem israelischen Luftangriff ums Leben. Das verkündete ein Mediensprecher der israelischen Armee auf X. «Die IDF und der Shin Bet haben den als Iss al-Din al-Haddad bekannten Terroristen eliminiert – den Kommandeur des militärischen Flügels der Terrororganisation Hamas und einen der letzten hochrangigen Hamas-Führer, die hinter dem blutigen Massaker vom 7. Oktober standen», hiess es hierzu in der Nachricht.

Haddad sei während des gesamten Krieges «an der Gefangenschaft einer grossen Zahl israelischer Geiseln durch die Hamas beteiligt» gewesen, schrieb der Mediensprecher. Weiter hiess es in der Nachricht: «Er leitete zudem das System der Geiselnahme unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas und umgab sich mit israelischen Geiseln, um seine Eliminierung zu verhindern.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Haddad wurde Militärchef der Hamas im Gazastreifen, nachdem Mohammad Sinwar von Israel getötet wurde. Haddad galt als einer der ältesten Hamas-Führer, der bereits in der Gründungsphase der Organisation beitrat.