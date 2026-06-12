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Im Alter von 88 Jahren
Britischer Künstler David Hockney ist gestorben

Der britische Pop-Art-Pionier David Hockney ist tot. Der weltberühmte Künstler starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren friedlich in seinem Haus.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Der britische Künstler David Hockney vor einem Ausschnitt seines Bildes «Bigger Trees Near Warter or/ou Peinture sur le Motif pour le Nouel Age Post-Photographique».

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • David Hockney stirbt am 11. Juni 2026 mit 88 Jahren
  • Ikone der Pop-Art prägte die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts
  • Wurde 1960er-Jahre populär – starb friedlich einen Monat vor 89. Geburtstag
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Janine EnderliRedaktorin News

Der gefeierte britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Hockney war vor allem für seinen bedeutenden Beitrag zur englischen Pop-Art bekannt und gehörte zu den berühmtesten zeitgenössischen Künstlern des Landes.

Er starb gestern in seinem Haus, wie sein Presse-Team bekannt gab. In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung heisst es: «Der gefeierte britische Künstler David Hockney, eine der wichtigsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst sowohl im 20. als auch im 21. Jahrhundert, ist am 11. Juni 2026, einen Monat vor seinem 89. Geburtstag, friedlich zu Hause verstorben.»

Hockney wurde in den 1960er Jahren mit seinen Gemälden berühmt, die einen wesentlichen Teil der Pop-Art-Bewegung ausmachten.

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