In einem Migrantenlager in Ceuta brannten am Donnerstagabend 40 Hütten nieder. Hunderte Bewohner wurden evakuiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grossbrand in Migrantenlager in Ceuta am Donnerstagabend, viele flohen auf Strasse

Feuer zerstörte mindestens 40 Hütten, Hunderte wurden evakuiert, keine Verletzten

Feuerwehr löschte Brand in zwei Stunden, Ursache wohl ein Lagerfeuer

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend ist in einem Migrantenlager in Ceuta ein grosses Feuer ausgebrochen. Viele Menschen mussten auf die Strasse flüchten, berichtete das Nachrichtenportal «El Español».

Die Feuerwehr habe zwei Stunden gebraucht, um den Brand zu löschen. Mindestens 40 Hütten in dem Armenviertel am Rande eines Industriegebiets seien zerstört worden. Hunderte Menschen wurden evakuiert, aber nicht in neue Unterkünfte gebracht.

Wie «El Español» weiter schreibt, wird davon ausgegangen, dass ein von Migranten entzündetes Lagerfeuer den Grossbrand verursacht haben könnte. Verletzte gab es keine.