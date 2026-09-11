Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grossbrand in Migrantenlager in Ceuta am Donnerstagabend, viele flohen auf Strasse
- Feuer zerstörte mindestens 40 Hütten, Hunderte wurden evakuiert, keine Verletzten
- Feuerwehr löschte Brand in zwei Stunden, Ursache wohl ein Lagerfeuer
Marian NadlerRedaktor News
Am Donnerstagabend ist in einem Migrantenlager in Ceuta ein grosses Feuer ausgebrochen. Viele Menschen mussten auf die Strasse flüchten, berichtete das Nachrichtenportal «El Español».
Die Feuerwehr habe zwei Stunden gebraucht, um den Brand zu löschen. Mindestens 40 Hütten in dem Armenviertel am Rande eines Industriegebiets seien zerstört worden. Hunderte Menschen wurden evakuiert, aber nicht in neue Unterkünfte gebracht.
Wie «El Español» weiter schreibt, wird davon ausgegangen, dass ein von Migranten entzündetes Lagerfeuer den Grossbrand verursacht haben könnte. Verletzte gab es keine.