In einer Wohnung in Düsseldorf haben Polizisten am Samstagmorgen eine tote Frau und ihr ebenfalls verstorbenes Baby entdeckt. Der schwer verletzte Familienvater wurde festgenommen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Darum gehts Totes Baby und tote Mutter in Düsseldorf entdeckt, Familienvater schwer verletzt

Polizei vermutet Fremdverschulden, Vater unter Verdacht

Janine Enderli Redaktorin News

Horrorfund in Düsseldorf: Die Polizei entdeckte am Samstag ein totes Baby und seine tote Mutter in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Gleichzeitig trafen die ausgerückten Polizisten auf den schwer verletzten Familienvater. Die Beamten gehen von Fremdverschulden aus. In einer Medienmitteilung heisst es: «Es besteht der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Familienvater mit slowakischer Nationalität die beiden getötet haben könnte.»

Keine früheren Einsätze

Der Mann wurde festgenommen und ins Spital gebracht. Zeugen berichten gegenüber «Bild», dass der Mann stark geblutet hat.

Zuvor war es im Haus der Familie zu keinen Polizeieinsätzen gekommen. Es bestand kein Hinweis auf häusliche Gewalt, heisst es weiter. Die Ermittlungen laufen.

Details wird die Staatsanwaltschaft frühestens Anfang Woche kommunizieren.