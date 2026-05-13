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Suchaktion mit Helikopter und zwei Rettungsbooten
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Drei tote Frauen in Brighton:Suchaktion mit Helikopter und zwei Rettungsbooten

Horror-Fund in England
Drei tote Frauen bei Brighton aus dem Meer gezogen

Drei Frauenleichen wurden am Mittwochmorgen vor Brighton aus dem Meer geborgen. Die Polizei von Sussex untersucht die tragischen Umstände und bittet die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Rettungskräfte waren am Mittwoch im Einsatz. Doch die drei Frauen konnten nur noch tot geborgen werden.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Drei Frauen tot aus dem Meer bei Brighton geborgen, Mittwochmorgen 5.45 Uhr
  • Polizei ermittelt intensiv, Identität und Ereignisse noch unklar
  • Rettungskräfte alarmiert, Sussex-Polizei informiert Gemeinschaft bei neuen Erkenntnissen
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Johannes HilligRedaktor News

Drei Frauen sind tot aus dem Meer vor Brighton geborgen worden. Die Sussex-Polizei bestätigte, dass die Rettungskräfte am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr wegen Sorgen um drei Frauen im Wasser alarmiert wurden, wie der «Guardian» berichtet.

«Dies ist ein tragischer Vorfall, und wir führen derzeit intensive Ermittlungen durch, um die Identität der Frauen zu klären und herauszufinden, was genau passiert ist», erklärte Chief Superintendent Adam Hays.

Polizei ermittelt

«Ich weiss, dass dies die Gemeinschaft beunruhigt, aber ich bitte die Öffentlichkeit, sich vorerst vom Ort des Geschehens fernzuhalten, während die Rettungskräfte weiterhin ihre Arbeit verrichten.»

Weitere Details zu den Umständen des Vorfalls sind bisher nicht bekannt. Die Polizei von Sussex hat jedoch betont, dass sie die Gemeinschaft so bald wie möglich über neue Erkenntnisse informieren wird. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden bitten die Bevölkerung um ihre Unterstützung.

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