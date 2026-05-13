Ein deutscher Kinderarzt sitzt wegen 130 Fällen von mutmasslichem Kindesmissbrauch im Gefängnis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutscher Kinderarzt wegen 130-fachem Kindesmissbrauchs angeklagt

Mutmassliche Taten sollen während seiner beruflichen Tätigkeit stattgefunden haben

Arzt seit Ende 2025 in U-Haft nach Anzeige einer Mutter

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist ein schrecklicher Fall: Ein Kinderarzt aus Deutschland ist wegen mutmasslichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 Fällen angeklagt worden.

Einen Grossteil der über einen Zeitraum von rund zwölf Jahren begangenen Taten soll der Beschuldigte «im Rahmen der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit» begangen haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte. Die Taten sollen zwischen 2013 und 2025 stattgefunden haben.

Am Ende des vergangenen Jahres konnte der Arzt festgenommen werden und sitzt nun in U-Haft, nachdem eine Anzeige einer Mutter eingegangen war. Dem Arzt wird unter anderem schwerer, sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.