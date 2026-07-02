Ein Sommertag in Orlando wurde zum Albtraum: Brittany C. wurde von einem Alligator angegriffen und tödlich verletzt. Ihre Freunde leisteten Erste Hilfe, doch sie starb auf dem Weg ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frau in Orlando von Alligator angegriffen, stirbt nach Blutverlust im Spital

Beide Arme schwer verletzt, Rettungskräfte konnten Leben nicht retten

Alligatoren von fast 4 Metern gefangen, Untersuchung läuft

Janine Enderli Redaktorin News

Es sollte ein schöner Sommertag werden. Brittany C.* (†31) verabredete sich im Norden von Orlando (Florida) zum Schwimmen mit Freunden an einem Fluss.

Die Frau genoss die Abkühlung im Wasser und genoss die Zeit mit ihren Kollegen. Gegen 13 Uhr griff plötzlich ein Alligator die Amerikanerin an. Sofort leisteten ihre Freunde Erste Hilfe und verständigten Rettungskräfte. «Im Grunde sind beide Arme abgetrennt. Ein Arm ist komplett ab», schrie eine der alarmierenden Personen in einem von der Notrufzentrale aufgezeichneten Anruf.

«So ein lebensfroher Mensch»

Auf dem Weg ins Spital verlor C. zu viel Blut. Sie starb. «Niemals im Leben hätten wir uns vorstellen können, dass dieser Albtraum Wirklichkeit wird», erklärte ihr Freund gegenüber amerikanischen Medien.

Auf GoFundMe sammelt C.s Tante Geld, damit ihr Leichnam zu ihren Eltern nach Kalifornien überführt werden kann.

«Meine Nichte ist gerade bei einem völlig bizarren Unfall ums Leben gekommen», schreibt die Tante. «Sie war ein so lebensfroher Mensch.»

Die Behörde für Fischerei und Wildtierschutz des Bundesstaats Florida erklärte, in der Nähe des Einsatzortes seien zwei grosse Alligatoren gefangen worden – beide wiesen eine Grösse von fast vier Metern auf. Es soll nun abgeklärt werden, ob eines der Tiere für die Attacke verantwortlich ist.

* Name bekannt