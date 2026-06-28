Tragödie in Frankreich: Nahe Nancy stürzt ein Privatflugzeug ab. An Bord waren laut Berichten Krankenschwestern, die einen Fallschirmsprung machen wollten. Offenbar starben elf Menschen.

Janine Enderli Redaktorin News

Schweres Unglück in Frankreich: Bei Nancy im Nordosten des Landes ist ein Privatflugzeug abgestürzt. Aktuell läuft im Vorort Tomblaine, wo sich die Absturzstelle befindet, ein Grosseinsatz. 11 Menschen kamen ums Leben.

Laut der Zeitung «L'Est Républicain» soll sich an Bord eine Gruppe von Krankenschwestern befunden haben, die einen Fallschirmsprung machen wollten. Unter den Opfern sollen sich demnach fünf Fluglehrer, fünf Flugschüler und der erfahrene Pilot befunden haben. Drei Personen sollen aus dem Flugzeug geschleudert worden sein.

Yves Séguy, der Präfekt der Region Meurthe-et-Moselle, nahm am Sonntag gegenüber BFMTV zum Unfall Stellung. Das Flugzeug, das einem Fallschirmspringerclub gehört, sei «senkrecht abgestürzt, ohne dass wir die Unfallursache kennen», fügte er hinzu und betonte, dass es «keine Anzeichen für eine Notlandung» gegeben habe. Das Flugzeug sei in der Nähe von Wohngebieten abgestürzt, und «wir haben Glück, dass es keine weiteren Opfer gab».

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Von dem Wrack soll zudem «hohe Explosionsgefahr» ausgehen. Aufgrund des Unglücks kommt es in der gesamten Region aktuell zu einem Unterbruch der Stromversorgung.

Bei dem abgestürzten Flugzeug soll es sich um eine in Deutschland registrierte Pilatus-Maschine vom Typ PC-6 handeln.

Der französische Innenminister will sich auf den Weg in die Region machen, schreibt die Zeitung weiter.

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