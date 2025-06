Hochkönig ist gefährliches Pflaster Turnschuh-Wanderer in Österreich aus Schneefeld gerettet

Die Bergrettung in Österreich musste sechs Litauer am Hochkönig in Sicherheit bringen. Die Gruppe war nur mit Turnschuhen unterwegs und kam ohne Hilfe nicht mehr weiter. Am Hochkönig gabs schon mehrere tragische Unfälle.

Publiziert: 18:33 Uhr