EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine

Die EU und die Ukraine haben am Montag in Luxemburg mit Beitrittsgesprächen begonnen. Vizepremier Taras Katschka leitet die Verhandlungen. Präsident Selenski feiert dies als grossen diplomatischen Erfolg vor dem EU-Gipfel in Brüssel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die EU hat Beitrittsgespräche mit der Ukraine in Luxemburg gestartet

Ukraine muss über 35 Politikbereiche verhandeln, darunter Umwelt und Rechtsstaatlichkeit

Selenski reist nach G7-Gipfel am 18. Juni weiter nach Brüssel

Janine Enderli Redaktorin News

Ist das der Durchbruch? Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, mehrere deutsche Medien die Deutsche Presse-Agentur zitieren.

Will ein Land der Union beitreten, muss es in insgesamt 35 Politikbereichen verhandeln. Von Forschung über Rechtsstaatlichkeit und Umwelt ist alles dabei. Aus diesem Grund kann sich dieser Prozess über Jahre ziehen.

Gespräche starten

Der ukrainische Vizepremierminister Taras Katschka nimmt an der sogenannten Regierungskonferenz in Luxemburg teil, wo die Gespräche beginnen sollen.

Für Wolodimir Selenski, der am Dienstag zum G7-Gipfel in Évian erwartet wird, ist dies ein bedeutender diplomatischer Erfolg. Der ukrainische Präsident wird im Anschluss an den G7-Gipfel zum EU-Gipfel am 18. und 19. Juni nach Brüssel weiterreisen.