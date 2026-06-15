EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine

Darum gehts
- Die EU hat Beitrittsgespräche mit der Ukraine in Luxemburg gestartet
- Ukraine muss über 35 Politikbereiche verhandeln, darunter Umwelt und Rechtsstaatlichkeit
- Selenski reist nach G7-Gipfel am 18. Juni weiter nach Brüssel
Ist das der Durchbruch? Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, mehrere deutsche Medien die Deutsche Presse-Agentur zitieren.
Will ein Land der Union beitreten, muss es in insgesamt 35 Politikbereichen verhandeln. Von Forschung über Rechtsstaatlichkeit und Umwelt ist alles dabei. Aus diesem Grund kann sich dieser Prozess über Jahre ziehen.
Gespräche starten
Der ukrainische Vizepremierminister Taras Katschka nimmt an der sogenannten Regierungskonferenz in Luxemburg teil, wo die Gespräche beginnen sollen.
Für Wolodimir Selenski, der am Dienstag zum G7-Gipfel in Évian erwartet wird, ist dies ein bedeutender diplomatischer Erfolg. Der ukrainische Präsident wird im Anschluss an den G7-Gipfel zum EU-Gipfel am 18. und 19. Juni nach Brüssel weiterreisen.